Gds: “Palermo, corsa a tre per un posto in difesa”

Nikolaou intoccabile, ma sul centrodestra non c’è ancora una gerarchia ben definita A sfidarsi per una maglia Baniya, Nedelcearu e il rientrante Lucioni. Peda fuori dai giochi

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla cors aa tre per un posto in difesa.

Il Palermo si trova di fronte a un importante ballottaggio per il ruolo di centrale difensivo destro, con tre candidati in lizza: Lucioni, Baniya e Nedelcearu. Mentre la fascia sinistra è ormai stabilmente nelle mani di Nikolaou, Dionisi dovrà presto decidere chi tra questi tre difensori occuperà la posizione a destra, un ruolo cruciale per dare maggiore stabilità alla squadra e definire le gerarchie in vista dei prossimi impegni. Inoltre, alcune di queste scelte potrebbero influenzare le mosse del club in vista del mercato di gennaio.

I tre difensori hanno caratteristiche simili: forti fisicamente e abili nel gioco aereo, ma non sempre impeccabili nell’uscita palla al piede, tanto che spesso è Gomes a prendersi la responsabilità di far partire l’azione. Lucioni, il più esperto del gruppo, porta con sé un bagaglio di esperienza unico in squadra, ma è rallentato dai problemi fisici che lo affliggono dall’inizio di agosto. Il suo rientro è in forse, e si spera di averlo almeno in panchina per la partita contro il Modena.

Baniya sembra essere il favorito per un posto da titolare, avendo già giocato nelle partite contro Südtirol e Salernitana accanto a Nikolaou. Nonostante i due gol subiti in quelle gare, Baniya ha mostrato solidità, segnando anche la sua prima rete in campionato a Bolzano. La sua permanenza fino a fine stagione appare quasi certa, in attesa della decisione del Palermo sul suo riscatto.

Nedelcearu, che si era guadagnato la riconferma dopo un buon precampionato, ha invece vissuto un inizio di stagione complicato in Serie B. La prestazione deludente contro il Pisa, con un autogol e un infortunio, ha influito negativamente sul suo rendimento. Da allora ha trovato poco spazio e ha commesso qualche errore anche nell’unica partita recente disputata, contro il Cesena. La sua posizione in squadra è a rischio, e il club potrebbe valutare altre soluzioni a gennaio.

Infine, Peda sembra essere fuori dai radar di Dionisi, scivolato in fondo alle gerarchie dopo prestazioni opache contro Pisa e Napoli. Non convocato contro il Südtirol, potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio per trovare maggiore continuità e maturare, mantenendo un ruolo di rilievo nella Nazionale Under 21 polacca, in corsa per Euro 2025.

La decisione su chi occuperà il ruolo di centrale destro sarà cruciale per stabilizzare la difesa del Palermo e influenzare le strategie di mercato invernali.