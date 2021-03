L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul momento del Palermo.

Che sia a quattro o che sia a tre, la difesa sta diventando un problema per il Palermo. Tutti i limiti si sono palesati nell’ultima sfida contro la Juve Stabia.

Con otto partite ancora da giocare, le reti subite sono 31. In Serie C, in tutta la sua storia, il Palermo ha subito più reti solo nella stagione 1997/98, con 37 gol concessi in 34 partite. Un primato che Filippi è chiamato ad evitare.