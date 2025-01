Gds: “La pioggia sferza Palermo, crolli e disagi”

Le forti piogge che hanno colpito Palermo e la provincia nelle ultime ore hanno provocato numerosi disagi e danni. Come riportato dal Giornale di Sicilia, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono stati impegnati senza sosta per fronteggiare situazioni critiche in tutta l’area metropolitana, tra alberi abbattuti, strade allagate, cornicioni pericolanti e pali della luce in corto circuito.

Tra le arterie stradali più colpite si segnalano via Imera, ancora interessata dai lavori per il passante ferroviario, via Messina Marine, via Ugo La Malfa, il sottopasso di via Belgio, corso Calatafimi, via Lanza di Scalea e molte altre. Interventi si sono resi necessari anche a Sferracavallo e Mondello, con gravi disagi per gli automobilisti costretti a guadare vere e proprie “strade-fiume”.

Situazione critica e allerta meteo

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta gialla, valido fino alla mezzanotte di oggi. Sebbene le piogge possano contribuire a risolvere la crisi idrica riempiendo gli invasi, la situazione rimane preoccupante. Ieri pomeriggio, a Palermo, diverse segnalazioni hanno riguardato pali dell’elettricità sfiammanti per corto circuito, con interventi in via Ilaria Alpi, via Torregrossa e a Passo di Rigano.

Nel capoluogo e nei comuni limitrofi, oltre 70 interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato alberi abbattuti, come in via Montelepre e a Boccadifalco, dove i rami caduti hanno lambito la chiesa di Maria Santissima Addolorata ai Ponticelli. Antonino Randazzo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale, ha sottolineato la mancanza di interventi tempestivi nonostante le ripetute sollecitazioni per mettere in sicurezza il tratto stradale che collega Palermo con Piano Geli.

Crolli, chiusure stradali e stop ai collegamenti marittimi

Nel centro storico, in vicolo Vannucci, una palazzina disabitata è crollata, mentre verifiche sono state effettuate su balconi e prospetti ammalorati in edifici di via Crispi. Sull’autostrada Palermo-Mazara, un Tir ha fatto testa coda all’altezza dello svincolo di Capaci, causando la chiusura temporanea del tratto. A causa del mare in tempesta, sono stati sospesi i collegamenti con l’isola di Ustica.

Emergenza neve a Piano Battaglia

A Piano Battaglia, le piogge e l’aumento delle temperature stanno accelerando lo scioglimento della neve, rendendo difficoltosa la riapertura delle piste. L’amministrazione di Petralia Sottana ha avvisato che il fenomeno sta portando all’emersione di pietre, aumentando il rischio di incidenti per chi utilizza slittini e invitando tutti a prestare la massima attenzione.

La situazione resta critica, con previsioni che non promettono miglioramenti immediati, e il territorio di Palermo si prepara a fronteggiare ulteriori possibili emergenze.