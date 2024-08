Gds: “Insigne è un fantasma. Dionisi non convince. Le pagelle di Pisa-Palermo”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle pagelle del match perso dal Palermo contro il Pisa.

Le pagelle dei giocatori del Palermo dopo la sconfitta contro il Pisa evidenziano una prestazione deludente, caratterizzata da errori individuali e mancanza di coesione di squadra.

Desplanches (5,5): Partita complicata per il portiere, che avrebbe potuto fare di più sul cross di Leris e ha mostrato insicurezza in alcune uscite. Ha comunque fatto un intervento importante su Moreo, ma non ha potuto evitare il raddoppio del Pisa.

Diakité (5): Ha sofferto molto la pressione di Beruatto e ha contribuito poco in fase offensiva. Ha avuto un’occasione per riaprire la partita, ma il suo tiro è stato scadente.

Nedelcearu (5): Protagonista di una serata sfortunata con un autogol clamoroso. Ha faticato a riprendersi dopo l’errore e ha subito una brutta botta che lo ha costretto a uscire in barella.

Peda (5): Entrato a freddo, non ha commesso errori gravi ma è stato inefficace nelle azioni decisive del Pisa. Ha ricevuto anche un cartellino giallo.

Nikolaou (5): Prestazione senza infamia e senza lode, ma ha mancato di dare la sicurezza necessaria alla difesa e si è trovato fuori posizione nelle azioni chiave che hanno determinato il risultato.

Pierozzi (5): Debutto difficile, è apparso fuori ruolo e ha contribuito all’azione che ha portato all’autogol di Nedelcearu. Ha faticato contro Leris e non è riuscito a incidere positivamente.

Lund (sv): Troppo poco tempo in campo per essere valutato.

Saric (5,5): Impegno visibile, ma non è riuscito a fare la differenza. Ha avuto un’occasione per segnare, ma Di Francesco ha interferito. È uscito dal campo senza lasciare il segno.

Gomes (5,5): Entrato quando il risultato era già compromesso, ha mostrato volontà ma senza riuscire a cambiare le sorti del match.

Blin (5,5): Ha giocato molti palloni ma senza riuscire a creare vere occasioni. Manca il carisma che mostrava ai tempi di Lecce.

Ranocchia (5): Ha creato una buona occasione per Saric, sprecata da Di Francesco. Ha mostrato impegno, ma non è riuscito a fare la differenza.

Insigne (5): Praticamente inesistente in campo. Non è riuscito a creare gioco né a inserirsi in attacco. Dionisi lo ha sostituito nell’intervallo.

Vasic (5): Un tempo per mettersi in mostra, ma non ha lasciato un impatto significativo.

Brunori (5,5): Non ha avuto molte occasioni nel primo tempo, ma ha colpito bene di testa in un’occasione, trovando un ottimo intervento di Semper. Poco supporto dai compagni.

Di Francesco (5,5): Ha interferito su un’occasione da gol di Saric e ha sprecato una buona opportunità nel primo tempo. Ha messo una buona palla per Brunori nella ripresa, ma non è riuscito a brillare.

Henry (5): Poco incisivo, non ha aiutato Brunori e ha sprecato un’occasione nel finale.

All. Dionisi (5): La squadra ha mostrato lentezza, mancanza di idee e disorganizzazione difensiva. I cambi effettuati non hanno portato i risultati sperati e la metamorfosi negativa rispetto alla partita di Coppa Italia è evidente.

Queste valutazioni riflettono un Palermo in crisi, con molti giocatori sotto la sufficienza e un allenatore che non è riuscito a trovare le giuste soluzioni per affrontare il Pisa. La prossima trasferta a Cremona rappresenta già un banco di prova cruciale per invertire la tendenza negativa.