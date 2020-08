L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sul Catania e sul Trapani. A 10 giorni alla scadenza del termine per l’iscrizione in serie C, la proprietà del Trapani attende eventuali offerte per vedere la società. Ogni trattativa dovrà avere la “benedizione” del primo cittadino Tranchida. «Si sta provvedendo – spiega Petroni – a tutti gli adempimenti, punteremo sui giovani e sarà nostra cura garantire un contributo, da aggiungere ai ricavi propri della gestione, di 500.000 euro».

La Covisoc ha detto sì all’iscrizione del Catania. Fabio Pagliara, capo cordata e presidente onorario in pectore afferma: «L’obiettivo è far tornare in breve tempo il Catania ad essere una società che non debba gioire per l’iscrizione al campionato di C».