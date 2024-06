Gds: “Carini, minorenne si ribalta alla guida dell’auto rubata” (VIDEO)

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vicenda che ha visto un minorenne ribaltarsi con un’auto rubata a Carini.

Venerdì sera, le strade di Carini sono state teatro di un pericoloso inseguimento automobilistico. Un minorenne, alla guida di una Fiat Panda risultata rubata, ha tentato di fuggire dai carabinieri, dando vita a una folle corsa tra le vie della città. La fuga è culminata con un’uscita di strada e un violento impatto contro un muro perimetrale, seguito dal ribaltamento del veicolo.

Dinamica dell’Inseguimento

L’inseguimento è iniziato quando il diciassettenne ha incrociato una pattuglia dei carabinieri e, preso dal panico, ha accelerato nel tentativo di seminare i militari. Giunto in via Torretta a velocità elevata, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada e colpendo un muro di cinta. L’impatto è stato così violento da far ribaltare l’auto su un fianco.

Intervento dei Carabinieri

I carabinieri sono subito intervenuti per soccorrere il giovane, che è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, ha riportato solo qualche contusione ed escoriazione. Tuttavia, il diciassettenne è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, e ora rischia un processo. Le autorità stanno indagando per capire come e perché l’auto sia stata rubata.

Crescita dei Furti d’Auto

L’episodio è solo uno dei tanti casi recenti di furti d’auto in città e in provincia. Utilitarie come Fiat Panda, Punto e Cinquecento sono particolarmente bersagliate, insieme alle Alfa Giulietta. Questi veicoli rubati vengono spesso utilizzati per reimmettere pezzi di ricambio nel mercato nero o per compiere furti con “spaccata”, ossia lanciando le auto contro le vetrine delle attività commerciali per rubare merce e incassi.

Episodi Simili

Un caso singolare è avvenuto ad aprile a Ficarazzi, quando un giovane incappucciato ha cercato di rubare un’auto in pieno giorno. Tuttavia, è stato fermato dalle urla della proprietaria che, vedendo la scena, ha ripreso tutto con il cellulare. Questo episodio, insieme all’inseguimento di Carini, mette in luce il crescente problema dei furti d’auto e la necessità di misure di sicurezza più efficaci. Questi eventi dimostrano la pericolosità e l’audacia dei giovani coinvolti in furti d’auto, nonché la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e contrasto da parte delle forze dell’ordine.

