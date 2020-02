L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vittoria dell’Acireale contro il Roccella. Finisce 3-2. Gli ospiti trovano il vantaggio su rigore sacrosanto con Khoris. Il gol del pari è da standing ovation: sul cross a rientrare di Savanarola, Ouattara s’inventa una rovesciata alla Cristiano Ronaldo. Nel secondo tempo l’Acireale è più arrembante e al minuto 11 ribalta la situazione: Sidibe sfonda di forza a destra, il suo tiro viene sporcato da un difensore ma finisce sui piedi di Savanarola che non perdona. Gli ospiti pareggiano con un tiro-cross. Il 2-2 durà però solo 8′, quanti ne bastano a Rizzo per mettersi in proprio, partire palla al piede dal centrocampo, saltare avversari come birilli e dal limite far partire un diagonale che beffa Scuffia.