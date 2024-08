Gazzetta dello Sport: “Partenza col botto. Da Borrelli a Brunori, tanta qualità Brescia-Palermo sfida da Serie A”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara che aprirà la prima giornata del campionato di serie B quella tra Brescia e Palermo.

Pronti, partenza, big match. Domani sera allo stadio Rigamonti, senza indugiare troppo, Brescia-Palermo darà il via al nuovo campionato di Serie B. Si tratta di una sfida tra due squadre con ambizioni di promozione, già confermate da imprese in Coppa Italia contro avversari di categoria superiore. Sebbene sia ancora calcio d’agosto, l’eliminazione del Venezia da parte del Brescia e quella del Parma da parte del Palermo fanno ben sperare.

Il precampionato

Il Brescia ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi, mentre il Palermo ha registrato quattro successi e una sconfitta. Entrambe le squadre hanno vinto amichevoli contro formazioni di Serie A, rispettivamente contro Genoa e Monza. Il Palermo ha subito un solo gol, mentre il Brescia ne ha incassati cinque, ma è imbattuto e non perde in casa in Serie B dal 26 dicembre 2023 (0-2 contro il Parma). L’ultimo scontro diretto risale al 2 marzo scorso, quando il Brescia vinse 4-2, ma ora inizia una nuova storia.

I pilastri

È molto probabile che il Palermo scenda in campo con la stessa formazione che ha espugnato il Tardini. Nell’assetto studiato da Dionisi, stanno già emergendo alcuni uomini chiave come Gomis, Blin e i rigenerati Insigne e Di Francesco. Ora servirà anche il miglior Brunori, e Henry dovrà iniziare a fare la differenza. In attesa di completare il mercato (si cercano un terzino sinistro, un centrale e un attaccante), le indicazioni arriveranno dalle tre trasferte consecutive, rese necessarie dai lavori in corso al Barbera.

Il Brescia, invece, inizierà con un doppio turno casalingo (dopo il Palermo arriverà il Cittadella a Mompiano). Maran non chiede molto altro dal mercato, se non forse un ulteriore rinforzo per l’attacco, e sembra intenzionato a confermare l’undici che ha battuto il Venezia. Le certezze dello scorso anno sono tutte al loro posto: dalla coppia difensiva Cistana-Adorni alla spinta inesauribile di Dickmann sulla destra, dall’uomo-ovunque del centrocampo Bisoli al centravanti Borrelli, riscattato per 3,5 milioni di euro e pronto a riprendere il suo ruolo da protagonista dopo l’infortunio. Una variazione in attacco vede il tandem di trequartisti mancini Olzer-Galazzi.

I propositi

Entrambi gli allenatori condividono un sano e motivato ottimismo alla vigilia della prima di campionato. Dionisi ha dichiarato: «Ci siamo, finalmente iniziamo. Siamo pronti e arriviamo alla gara con il Brescia come speravo. Siamo contenti di iniziare, il percorso è lungo e vorremmo incidere fin dall’inizio. Otterremo quello che meriteremo. Sarà la prima gara per la Serie B, quindi sarà doppiamente emozionante».

Maran, dal canto suo, arriva alla prima partita con l’entusiasmo di un pubblico che lo ama da tempo, risalente ai tempi in cui era vice di Sonetti durante la promozione del 2000 e allenatore nel 2005/06. Da quando è tornato in panchina lo scorso novembre, i giocatori stanno dando il massimo. «I tifosi possono essere l’arma in più», afferma Maran. «Questa è una partita che ci stimola molto, soprattutto per la caratura tecnica del Palermo. Dobbiamo affrontare questa sfida come un test da superare. Guardiamo avanti con fiducia, consapevoli del lavoro che stiamo facendo e delle nostre qualità».