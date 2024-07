Gazzetta dello Sport: “Palermo, ecco chi è Alexis Blin: il francese dai gol pesanti molto legato alla sua famiglia”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul nuovo colpo messo a segno dal Palermo Alexi Blin e racconto in breve la sua carriera e vita privata.

È nato a Le Mans, in Francia il 16 settembre 1996. È cresciuto nella squadra della sua città, il Le Mans, e poi al Tolosa. Con quest’ultimo club ha fatto il suo debutto in Ligue 1, nel gennaio 2015. Nel settembre del 2018 si è trasferito all’Amiens, dove è rimasto per due stagioni, diventandone il capitano. Nel’estate del 2021 è stato acquistato dal Lecce. La sua prima stagione in giallorosso è culminata con la promozione in A. In totale, nelle tre stagioni al Lecce ha collezionato 97 presenze in tutte le competizioni, segnando 2 gol.

Gol pesanti – Blin è molto legato alla sua famiglia, ha un tatuaggio sul braccio dedicato alla madre scomparsa da pochi anni che bacia sempre ogni volta che segna. Viste le sue attitudini, non è una situazione accaduta spesso, ma quando ci è riuscito ha realizzato gol pesanti: con il Lecce ne ha fatti due, uno in Serie B (pareggio 2-2 in pieno recupero a Cosenza) e uno in Serie A, due anni fa, che diede la vittoria dei giallorossi contro l’Atalanta (2-1). Il francese molto probabilmente si aggreggherà alla sua nuova squadra nella seconda parte del ritiro, nella casa del Manchester City, che partirà martedì prossimo.