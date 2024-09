Gazzetta dello Sport: “Moldovan, Caso e Le Douaron. Adesso è vera B”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla Serie B con l’arrivo di Moldovan, Caso e Le Douaron.

Alzi la mano chi ci ha capito qualcosa. Le prime quattro giornate hanno avuto troppe variabili per permettere alle squadre di mostrare il loro vero volto. Questa sosta è stata provvidenziale per rimettere le cose a posto, e dal prossimo weekend inizia il “vero” campionato. La preparazione atletica è quasi completata, gli allenatori hanno preso confidenza con le squadre, fa meno caldo, non ci sono turni infrasettimanali, e il mercato è finalmente chiuso. Gli ultimi giorni di mercato sono stati vivaci, e alcuni colpi dell’ultimo minuto sono già stati visti in campo per qualche minuto. Il grosso delle novità è pronto a mostrarsi da venerdì, e si può dire che la vera Serie B comincia solo ora.

Portieri

Il Sassuolo ha vissuto un’estate tormentata con i portieri, iniziando con Satalino e ora con Moldovan come valida alternativa. Il mercato è stato provvidenziale per il Palermo, che ha affiancato l’esperienza di Sirigu alla gioventù di Desplanches dopo l’infortunio di Gomis, e per il Frosinone, che ha perso Cerofolini dopo l’arrivo di Sorrentino. Allo Spezia è arrivato Gori come alternativa a Sarr.

Difensori

Sono stati 8 gli ultimi innesti in difesa. Ricci è passato dal Bari al Cosenza, mentre Riccio è tornato in Serie B con la Sampdoria e Lucchesi alla Reggiana. Stojanovic è andato alla Salernitana, dove ha trovato casa anche Ferrari dopo lo svincolo dal Sassuolo. La Cremonese ha completato il reparto con Ceccherini, mentre il Frosinone ha preso Bettella. Il Sassuolo ha scelto il giovane Muharemovic.

Centrocampisti

Questo ruolo ha visto pochi movimenti negli ultimi giorni. Importante è stato l’arrivo di Abildgaard al Pisa, che può aiutare Inzaghi dopo la promozione del Como. Il Catanzaro si affida a Coulibaly e all’esterno D’Alessandro. Machin ha già giocato spezzoni con il Frosinone, mentre la Carrarese attende Cavion. La Juve Stabia conta sul dinamismo di Zuccon, e c’è curiosità per il 19enne Djankpata allo Spezia.

Attaccanti

I veri colpi dell’ultimo giro di mercato sono arrivati in attacco. Caso ha scelto il Modena per giocare con Defrel e Mendes, mentre Le Douaron ha scelto il Palermo dopo aver portato il Brest in Champions. Il Bari ha fatto tornare Favilli in B. Morachioli è andato alla Juve Stabia, Tavsan al Cesena e Voltan al Cittadella. Marras ha completato il gruppo di ex Cosenza alla Reggiana. Strizzolo è arrivato a Cosenza, e Colak è pronto per lo Spezia. Curiosità per il debutto di Buso al Catanzaro, con La Mantia che ha già giocato 10 minuti nell’ultimo turno.