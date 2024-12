Gazzetta dello Sport: “La Cremonese vola: le mosse di Stroppa e un super Vazquez”

Due vittorie consecutive, punti guadagnati sulla seconda e la terza in classifica, cinque gol fatti e nessuno subito. La Cremonese di Giovanni Stroppa, reintegrato sulla panchina della Cremonese, improvvisamente si è messa a volare dopo un inizio di campionato altalenante. I sei punti conquistati in casa con il Frosinone e in trasferta a Bolzano contro il Südtirol riaprono scenari incoraggianti per una squadra che era partita con il favore del pronostico. Al momento l’obiettivo è quello di restare nella zona playoff ma ci sono tutte le premesse perché possa cercare di agganciare Pisa e Spezia.

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, mette in evidenza come Stroppa, dopo la parentesi Corini, sia tornato riportando il suo modo di intendere il calcio. Difesa a tre, centrocampo folto e attacco costruito con una sola vera punta (Bonazzoli) con a fianco un fantasista come Vazquez. La difesa, con Antov finalmente tornato a fare il centrale, non ha più subito gol e ha offerto anche meno occasioni alle squadre avversarie. Il centrocampo, con due ali veloci come Zanimacchia a destra e Sernicola a sinistra, si basa sulla esperienza di Castagnetti e sulla spinta di Collocolo (autore di quattro gol), con a fianco un altro giocatore tecnico come Buonaiuto, in grado di fare da elastico con l’attacco. In avanti Bonazzoli, ristabilito da un problema al piede, non solo vede la porta (3 gol) ma lavora molto anche in fase di disturbo dei difensori locali. Stroppa ha anche recuperato Vandeputte in mezzo al campo e finalmente pure De Luca è entrato nella lista dei marcatori dopo qualche difficoltà. Insomma, il 3-5-2, che prevede tanto possesso palla, sta tornando il modulo che nella passata stagione aveva portato la Cremonese alla sfida finale (persa a Venezia) dei playoff.

Il trascinatore è certamente l’argentino Franco Vazquez, giocatore che sposa le qualità tecniche con la fantasia. E che quest’anno vede anche molto meglio la porta. “El Mudo” ha segnato cinque gol nelle ultime sette partite, sei in quattordici gare totali. Una media di quasi un gol ogni due partite disputate. L’anno scorso fra campionato e playoff era andato a segno solo quattro volte. Ma Vazquez è anche un uomo assist, nelle reti segnate dalla Cremonese c’è quasi sempre il suo contributo.