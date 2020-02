L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sull’esplosione del Coronavirus in Italia, con inevitabili ripercussioni sul fronte sportivo. Il Picchio Pub di Somaglia, squadra del torneo di Eccellenza del cremonese, è stata messa in quarantena fino al 29 febbraio. Quarantacinque persone chiuse in casa: «Venerdì mattina, quando ho ricevuto il primo messaggio che parlava di Coronavirus – dice Brazzoli – ho pensato fosse una bufala. Ma poi mi ha chiamato Alessandro, il loro allenatore. E poco dopo ci ha contattato l’azienda sanitaria di Crema». Mattia, il paziente “uno”, centrocampista tutto polmoni, è in squadra da poco. Di sé scrive «Vive a Codogno, gli piace Calcio». Mister Bazza scrive: «Siccome girano voci strane comunico che sto bene…E smettetela di scrivere o dare notizie infondate». Il Picchio Pub gioca la sua partita più difficile e “Cigo”-anche lui sui social, diario ai tempi del Coronavirus – non se lo nasconde: «Per me è stata una giornata pesante. Sto pensando ai miei ragazzi e alle loro famiglie. Questi ragazzi che giocano nel Picchio e che in fondo fanno un po’, anche loro, parte della mia famiglia. Vi sono vicino. Torneremo più forti di prima, questo è certo. Un pensiero in particolare a Mattia…».