«Facendo un discorso ampio e generale dico che sono contento di essere qui, ho trovato una bella società. Anche se siamo in B resta un club importante. Mi ha dato fastidio un’altra cosa: in questi mesi ho dato la mia disponibilità a molti club di C ma nonostante il mio curriculum non sono quasi stato preso in considerazione. Vengo da un’esperienza alla Honved portata in Europa League e alla finale di Coppa d’Ungheria che poi non ho potuto giocare perchè ho lasciato per via della pandemia. Non ho agenti e non mi sono proposto ma ho fatto capire a certi presidenti che se c’era la possibilità di lavorare in un certo modo avrei accettato la categoria, ma ripeto non ho mai avvertito la soddisfazione o l’entusiasmo da parte loro. Comunque adesso sono qui con grande carica e l’importante è avere avere a che fare con persone serie».

Queste le parole di Giuseppe Sannino, nuovo allenatore del Levadiakos, rilasciate a TMW in merito al suo mancato arrivo in Italia in un club di Serie C.