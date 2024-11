Frosinone-Palermo: il dato aggiornato sui biglietti venduti

È iniziata la vendita dei biglietti per la partita di domenica tra Frosinone e Palermo, in programma allo stadio Benito Stirpe. Secondo quanto riportato, restano a disposizione dei tifosi giallazzurri ancora 4.924 tagliandi distribuiti tra i vari settori dello stadio. Nello specifico, ci sono 1.901 posti nel settore Main Stand, 348 in Curva Sud e 2.675 nella Tribuna Est, segno che i sostenitori locali hanno ancora diverse opzioni per assicurarsi un posto e supportare la squadra in questo importante incontro casalingo.

Per quanto riguarda il settore ospiti, invece, dei 1.020 posti riservati ai supporter del Palermo, il portale di vendita Vivaticket allo stato attuale segnala “Posti non disponibili”.