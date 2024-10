Frosinone, Greco si presenta: «Vogliamo cambiare questa situazione»

Conferenza stampa di presentazione di Leandro Greco, che domani siederà per la prima volta sulla panchina del Frosinone nel match contro il Pisa.

«Abbiamo fatto un’ottima settimana con la squadra, che ha grande qualità tecnica. Ho visto dei ragazzi molto consapevoli del momento che si sta vivendo. Vogliono iniziare un percorso per cambiare questa situazione nel modo più veloce possibile.

Prima che calciatori, questi sono ragazzi che hanno degli aspetti emotivi da gestire. Tu vuoi fare, ma non riesci a fare molto se non c’è serenità, abbiamo lavorato sotto questo punto di vista. Ci sono grandi margini di miglioramento dal punto di vista tecnico, tattico e mentale. Difesa a tre o a quattro? Siamo stati attenti a fare delle valutazioni sulle caratteristiche della squadra. Abbiamo bisogno di solidità, nel calcio di oggi i moduli lasciano il tempo che trovano, ma avere una struttura ben chiara e definita aiuta la squadra a lavorare meglio in campo. Domani vedremo se saremo stati a dare un minimo di ordine.

Io ho portato quello che sono io, ho portato me stesso senza fare niente di diverso. Giocare può portare una sensibilità diversa, sicuramente l’età mi può avvicinare alla squadra, ma è come ti poni e come parli ai ragazzi che fai la differenza. La squadra capisce subito se sei vero o meno, ho cercato di portare il mio modo di vedere il calcio.

Sappiamo di incontrare una squadra forte, completa, che ha tutte le caratteristiche giuste. Noi riteniamo di essere competitivi, dobbiamo trovare l’equilibrio tra la necessità di fare punti e il bisogno di uscire da questa situazione il prima possibile. Dobbiamo seminare e costruire ancora per poi andare a cogliere più avanti. Bisogna però lavorare anche sui risultati e l’emotività che portano. La squadra io l’ho vista, percepita, ho sentito qualcosa di profondo. Abbiamo tutto per uscire da questa situazione.

Incontriamo la prima in classifica, ci sono dei dettagli che mi tengo per me. Ogni minima cosa per noi può incidere, abbiamo pensato bene prima di fare delle scelte, ma tutti avranno delle opportunità perché ci aspetta una settimana importante. Saranno tutti coinvolti, voglio tenere tutti dentro perché è il momento di stare tutti uniti. Ogni minima cosa può fare la differenza, siamo stati scrupolosi nel cercare di fare le cose al meglio.

Io guardo sempre quello che si può andare a fare nonostante le difficoltà. In tanti ti sanno dire perché le cose non vanno, ma pochi sanno risolvere le situazioni. La squadra ho cercato di stimolarla, perché ha tutte le caratteristiche per essere competitiva. Voglio tirare fuori il massimo da tutti coloro che ho a disposizione.

Non ho paura a dirlo, è normale avere paura, ma sono stimoli, è qualcosa di positivo. Non credo nelle persone che non hanno mai dubbi o paura di affrontare le cose, è uno step importantissimo nella mia carriera e non voglio essere schiavo del risultato. Lavoro per dare soddisfazione al direttore, al presidente e a tutta una città in cui mi sono trovato benissimo in questi due mesi.

Sono tutti disponibili tranne quelli che già conoscete, la squadra può alzare il livello ma ci vuole tempo. Sono metodologie diverse, non è sbagliato quello che è stato fatto prima. Qualcosa è stato cambiato, cambieremo ancora, ci vuole pazienza e perseveranza».