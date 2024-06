Euro 2024, la Svizzera vede gli ottavi: contro la Scozia termina 1 a 1. La classifica del Girone A

Si conclude con il risultato di 1 a 1 la sfida tra Scozia e Svizzera, valevole per la seconda giornata del Gruppo A degli Europei. A sbloccare la gara è la Nazionale guidata da con il gol di McTominay grazie alla deviazione beffarda di Schar, il quale spiazza Sommer che sembrava essere sulla traiettoria. Nonostante lo svantaggio, i biancorossi reagiscono e trovano il pareggio con Shaqiri: retropassaggio sciagurato di Ralston che dà il pallone all’indietro senza accorgersi dell’arrivo dello svizzero che, di prima intenzione, fa partire un tiro meraviglioso che si insacca sotto l’incrocio dei pali. Prima del duplice fischio, la Svizzera sfiora il vantaggio con il tiro ravvicinato di Ndoye respinto da un provvidenziale Gunn. Nella ripresa entrambe le formazioni fanno il possibile per portare a casa i tre punti. Al 59′ il giocatore del Bologna si divora il vantaggio a tu per tu con l’estremo difensore avversario, mentre al 67′ Hanley colpisce il palo di testa sulla punizione calciata da Robertson. Dopo i vari assedi finali, l’arbitro fischia tre volte: il pareggio fa più comodo alla Svizzera che, con 4 punti, vede gli ottavi di finale anche, eventualmente, da migliore terza.

CLASSSIFICA GRUPPO A

GERMANIA 6

SVIZZERA 4

SCOZIA 1

UNGHERIA 0