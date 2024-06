Euro 2024, i risultati parziali: lampo di Kvaratskhelia, Georgia avanti 1 a 0 sul Portogallo. 0 a 0 in Repubblica Ceca-Turchia

Si sono appena conclusi i primi tempi delle ultime due gare della fase a gironi degli Europei. La Georgia è in vantaggio per 1 a 0 sul Portogallo grazie al gol di Kvaratskhelia: erroraccio in impostazione da parte di Silva, la palla arriva a Mikautadze che serve l’attaccante del Napoli, letale nel punire Diogo Costa con un perfetto diagonale. 0 a 0, invece, in Repubblica Ceca-Turchia, con gli uomini di Montella in superiorità numerica dal 20′ per via dell’espulsione di Barak, sanzionato due volte con il cartellino giallo.

