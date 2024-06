Euro 2024: aperto procedimento disciplinare contro l’Albania per il match con l’Italia

La UEFA ha aperto un procedimento disciplinare per via del comportamento dei tifosi dell’Albania durante la partite degli Europei 2024 contro l’Italia. Come si legge nel comunicato ufficiale del massimo organo del calcio europeo, «la UEFA ha avviato procedimenti disciplinari in conformità all’articolo 55 del Regolamento disciplinare UEFA (DR) in seguito alla partita della fase a gironi UEFA EURO 2024 tra Italia e Albania (2-1) giocata il 15 giugno 2024 a Dortmund, Germania».

Questi i capi d’accusa rivolti alla federcalcio albanese in seguito al comportamento dei suoi tifosi:

Lancio di oggetti, Art. 16(2)(b) DR

Accensione di fuochi d’artificio, Art. 16(2)(c) DR

Invasione del campo di gioco, Art. 16(2)(a) DR

Trasmissione di un messaggio provocatorio non idoneo a un evento sportivo, Art. 16(2)(e) DR