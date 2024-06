Euro 2024. Albania, due turni di squalifica per Daku: condannati i cori contro Serbia e Macedonia

L’Albania dovrà fare a meno di Mirlind Daku. L’attaccante è stato squalificato per due turni dopo i cori nazionalisti nei confronti di Serbia e Macedonia del Nord.

A comunicare la decisione dell’Uefa è stata la stessa Federcalcio albanese mediante la seguente nota: “La Commissione Etica e Disciplinare della UEFA ha emesso una decisione in merito all’incidente avvenuto dopo la fine della partita di EURO 2024, Albania-Croazia, in cui è stato coinvolto l’attaccante rossonero Mirlind Daku. La Commissione UEFA ha deciso di sospendere per due partite il calciatore albanese, che non potrà giocare nella prossima partita contro la Spagna, in programma lunedì 24 giugno a Düsseldorf”.