Eccellenza Siciliana: Supergiovane Castelbuono batte 2-0 il Lascari. Casteldaccia vince contro l’Accademia Trapani. I risultati finali dal Girone A

La 9ª giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, Girone A, ha visto sfide intense e risultati importanti, con alcune squadre che si sono imposte nettamente e altre che hanno lottato fino all’ultimo per conquistare punti preziosi. Ecco i risultati delle partite disputate tra il 9 e il 10 novembre 2024.

Accademia Trapani – Casteldaccia 1-2

Il Casteldaccia conquista una vittoria preziosa in trasferta contro l’Accademia Trapani, imponendosi per 2-1. Tre punti importanti per il Casteldaccia, che si allontana così dalla zona pericolosa della classifica.

Athletic Club Palermo – Castellammare Calcio 94 3-0

Dominio dell’Athletic Club Palermo, che ha superato nettamente il Castellammare Calcio 94 con un secco 3-0. Una prestazione convincente che permette alla squadra di Palermo di consolidare la propria posizione in classifica.

Città di San Vito Lo Capo – Marsala 1912 0-0

Partita senza reti tra il Città di San Vito Lo Capo e il Marsala 1912. Entrambe le squadre si sono annullate a vicenda, chiudendo la sfida sullo 0-0 e portando a casa un punto ciascuna.

Folgore Calcio Castelvetrano – Città di Gela 1-1

Sfida equilibrata tra la Folgore Calcio Castelvetrano e il Città di Gela, che si è conclusa con un pareggio per 1-1. Le due formazioni si sono affrontate a viso aperto, ma nessuna delle due è riuscita a prevalere sull’altra.

Oratorio S. Ciro e Giorgio – Unitas Sciacca 2-0 (ore 15:00)

L’Oratorio S. Ciro e Giorgio conquista una vittoria importante contro l’Unitas Sciacca, imponendosi con un netto 2-0. Una prestazione solida che permette alla squadra di casa di rafforzare la propria posizione e puntare alle zone alte della classifica.

Parmonval – Partinicaudace 0-0 (sabato)

Pareggio senza reti anche nella sfida tra Parmonval e Partinicaudace, disputata sabato. Le difese hanno prevalso sugli attacchi, con le squadre che si sono divise la posta in palio.

San Giorgio Piana – Don Carlo Lauri Misilmeri 2-1 (ore 15:00)

Il San Giorgio Piana ottiene una vittoria casalinga battendo il Don Carlo Lauri Misilmeri per 2-1. Una partita combattuta, con il San Giorgio che è riuscito a ottenere i tre punti davanti al proprio pubblico.

Supergiovane Castelbuono – Lascari 2-0 (ore 15:00)

Vittoria casalinga anche per il Supergiovane Castelbuono, che ha superato il Lascari con un secco 2-0. Un successo che dà fiducia alla squadra di casa e rafforza le sue ambizioni in campionato.