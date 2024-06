Di Marzio: “Vivarini pronto a lasciare il Catanzaro: su di lui c’è il Frosinone”

Nella giornata di oggi, martedì 11 giugno, il Catanzaro ha incontrato Vincenzo Vivarini per fare il punto sulla panchina della prossima stagione. L’allenatore – riporta Gianlucadimarzio.com – ha comunicato alla dirigenza di voler lasciare la società giallorossa. Al momento il tecnico non ha ricevuto offerte dalla Serie A, ma in Serie B i corteggiamenti non mancano: su di lui c’è l’interesse del Frosinone, retrocesso in cadetteria e che potrebbe far a meno di Eusebio Di Francesco, pronto a firmare per il Venezia o l’Empoli.

