Ore decisive per il passaggio di Moses Odjer al Brindisi. Come riporta Gianluca Di Marzio su Lacasadic.com l’ex giocatore del Palermo potrebbe trasferirsi in biancazzurro dopo il rilancio delle ultime ore. Negli scorsi giorni la trattativa con il Foggia si era bloccata improvvisamente e adesso c’è cauto ottimismo per la fumata bianca.

Continue Reading