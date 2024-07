De Rossi chiama Giuntoli: per Soulè ti dò il mio pupillo | Scambio + 25 milioni

La Juve e la Roma continuano a trattare, adesso De Rossi può dare “in sacrificio” il suo pupillo per Soulé.

Cambiano i piani della Roma per l’attacco, ma rimane calda l’asse con la Juventus. Dopo settimane di trattative con Chiesa, in queste ore si è registrata una frenata per la corsa al laterale della nazionale, con i giallorossi che non sarebbero pienamente convinti del giocatore (per motivi tecnici, di età, ma soprattutto di tenuta fisica).

Ecco perché De Rossi adesso starebbe puntando su un altro giocatore in partenza tra i bianconeri, ossia Soule, protagonista con il Frosinone di una grande stagione e inserito adesso nella lista dei sacrificabili da Thiago Motta. Per arrivare all’argentino la Roma dovrà uscire però la cifra chiesta dai bianconeri, che non vorrebbero scendere sotto i 25 milioni di euro.

Ma la Roma ha un asso nella manica da servire alla Juventus, con l’inserimento di una contropartita tecnica di gradimento di Thiago Motta. Il prezzo potrebbe scendere e la trattativa decollare nelle prossime ore. Rimane da capire se la Juve sarà disposta ad accettare in cambio un altro giocatore, e ad abbassare le pretese.

Roma, il sacrificio per arrivare a Soule

Nelle ultime ore l’asse Roma-Juve ha subito un cambiamento in termini di trattativa e scambi. Se nelle scorse settimane infatti i giallorossi erano decisi a prendere Federico Chiesa, ma adesso gli obiettivi sono cambiati. Pare che i giallorossi vogliano puntare tutto su Soule, ma la Juventus non è disposta a fare sconti.

La palla passerà anche a Soule, adesso piuttosto indeciso dopo le voci che vorrebbero un Leicester fresco di Premier League pronto a offrire 3 milioni a stagione di ingaggio, e i 25 milioni alla Juventus cash. Intanto De Rossi sarebbe pronto a sacrificare uno dei suoi pupilli pur di arrivare all’argentino.

Juve-Roma, El Shaarawy possibile contropartita

È la suggestione di mercato trapelata nelle ultime ore. El Shaarawy potrebbe essere la pedina di scambio che la Roma avrebbe intenzione di usare per arrivare a Soule. I giallorossi infatti non hanno in questo momento la disponibilità economica per arrivare all’argentino con un’offerta cash, da 25/30 milioni circa come chiede la Juventus, e il laterale classe 1992 non dispiace a Thiago Motta.

Da quanto si apprende però, i bianconeri non sarebbero disposti a scendere di prezzo nemmeno con l’inserimento di una contropartita tecnica gradita al nuovo allenatore. Dunque la Roma, se vuole veramente arrivare a Soule, dovrà abbinare a El Shaarawy anche una parte importante di offerta economica, puntando sulla necessità di vendere della Juventus, come riporta Tuttosport.