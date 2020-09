Intervenuto ai microfoni del sito ufficiale del Bari, Carlo De Risio, neo centrocampista dei galletti, si è espresso così in merito a questa sua nuova avventura:

«La scelta di Bari per me è stata molto semplice; è una piazza ambiziosa, che punta a vincere, non ci ho pensato due volte. Non c’entra nulla con questa categoria e tocca a noi riportarla dove merita. Appena arrivato l’impressione è stata ottima; ci sono giocatori vogliosi e umili a partire dai più affermati. Sono un mediano, uno di quelli che recupera palloni, che cerca di aiutare la difesa e di gestire al meglio la palla. Con il Mister ho lavorato per diverso tempo; è una persona carismatica, ha grandi aspettative sui suoi giocatori; mi piace molto il suo modo di vedere il calcio, cercando di dominare la partita. Starà a noi metterci nelle condizioni migliori per fare bene. Da parte mia spero di farmi trovare sempre pronto per aiutare la squadra a puntare in alto».