Dal Canto presenta Palermo-Cittadella: «Rosa una delle favorite del campionato. Bisogna limitare gli errori»

Manca sempre meno a Palermo-Cittadella. Domani, 3 novembre, i granata di mister Dal Canto affronteranno tra le mura del Renzo Barbera il Palermo di mister Dionisi. Il tecnico ospite è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match:

«Tronchin ci sarà, mentre Angeli ha un fastidio al tendine che vogliamo venga risolto, senza fare altri dentro e fuori. non sarà convocato. Djibrl ha avuto un affaticamento. Il risultato con la Samp ha rafforzato lo il morale, ma ora voglio conferme. Abbiamo fatto un punto con la Sampdoria, non abbiamo vinto la Coppa dei Campioni. C’è da dare continuità all’atteggiamento di mercoledì. In questo modo per noi va tutto un po’ di più in discesa. Per noi approcciare bene le partite deve essere normalità, deve essere la base di partenza in ogni gara».

«Il problema del gol? Possiamo solo allenarci e continuare a lavorare. Noi cerchiamo di focalizzarci in tutte le situazioni possibili alla fase finalizzativa. Se noi tiriamo, ma non ci crediamo nel fare gol, diventa un problema. Chi gioca davanti crede nel marcare il gol, altrimenti prendo un ciclista dalla strada e lo alleno a tirare in porta e ottengo risultati. non funziona così. Rabbi e Magrassi hanno fatto un grandissimo lavoro complessivo. Se abbiamo sofferto poco con la Samp è merito anche loro. Hanno sporcato tante linee di passaggio. Devono avere voglia di segnare il loro nome nel tabellino della partita. L’atteggiamento è stato eccellente e nel calcio di oggi serve correre. Sono contento di Magrassi ha dato buone risposte».

«C’è da rispolverare qualche concetto, anche in relazione agli avversari. Con questo sistema abbiamo ampiezza e stiamo cercando di migliorare sotto tanti aspetti. Il Palermo? E’ una delle favorite del campionato. Nella partita singola può succedere di tutto. Non ci dobbiamo scollegare o afflosciare nella difficoltà, perché possono fare parte della dinamica di una partita. Dovremo sbagliare poco e giocare semplice. Nei concetti e non solo. Ci attende un ambiente caldo, in tutti i sensi. Deve essere uno stimolo in più per noi. Il Palermo ha qualità importanti, limitare gli errori sarà fondamentale».