Cremonese-Palermo, Stroppa: «Sarà una partita bellissima tra due squadre di pari livello»

Il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima del match contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Sarà una partita bellissima tra due squadre di pari livello, una partita che chiunque vorrebbe giocare. Vediamo quanto conta ma ci sono tante altre partite. Ci siamo preparati molto bene. Non ci sono sensazioni ben definite è tutto in divenire, il campionato sta dando risposte. Non bisogna mollare o demoralizzarsi davanti a un risultato non pieno. Ci sono ancora tanti punti a disposizione. Vedremo da qui alla fine quanto ne conquisteremo e poi faremo i conti».