Cremonese-Palermo 0-0 Live: Desplanches para il tiro di Zanimacchia

Il Palermo scende in campo contro la Cremonese nel turno infrasettimanale per provare a lasciarsi alle spalle un inizio di campionato traumatico con due sconfitte contro Brescia e Pisa. Terza trasferta consecutiva per la squadra di Alessio Dionisi che sfida una delle candidate alla vittoria del campionato allo stadio Zini di Cremona e sceglie Thomas Henry dal primo minuto al posto di Matteo Brunori. Torna disponibile Segre, in panchina anche i due nuovi arrivati Sirigu e Baniya

Il live del match:

PRIMO TEMPO

25′ Tiro a giro di Di Francesco, deviato dalla difesa della Cremo

23′ Tiro dalla distanza di Zanimacchia, Desplanches risponde presente

19′ Occasione per la Cremonese con Zanimacchia che non trova lo specchio della porta

10 ‘ Nessuna occasione dopo i primi 10 minuti di gara.

1’ Inizia la partita dello Zini tra Cremonese e Palermo.

FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE: Fulignati, Bianchetti, Sernicola, Collocolo, Vazquez, Antov, Vandeputte, Majer, Lochoshvili, Tsadjout, Zanimacchia.

PALERMO (4-3-3): Desplanches; Pierozzi, Nikolaou, Ceccaroni, Lund; Gomes, Blin, Ranocchia; Di Mariano, Henry, Di Francesco.

TABELLINO

Arbitro: Fourneau (Roma 1).

AA1: Palermo (Bari).

AA2: Moro (Schio).

IV UFFICIALE: Calzavara (Varese).

VAR: Serra (Torino).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).

MARCATORI:

AMMONIZIONI: Blin

ESPULSIONI: