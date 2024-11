Corriere dello Sport: “Serie B. Sempre boom di spettatori 110.619 alla 12ª giornata”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul campionato di serie B e sul boom di spettatori nelle gare del dodicesimo turno.

La 12ª è stata un altro turno con un numero di spettatori notevole. Ma nello scorso weekend ci si poteva aspettare tale ottimo risultato visto che giocavano in casa le tre squadre regine. Non stanno brillando in classifica, con i doriani già con un nuovo tecnico, con i pugliesi abbonati ai pareggi e con i rosanero poco esaltanti in casa, ma Sampdoria, Bari e Palermo stanno dettando legge in fatto di presenze sugli spalti del Ferraris, del San Nicola e del Barbera. Tra sabato e domenica più di 15 mila a Bari e più di 20 mila sia a Palermo che a Genova. Il totale del turno, con i 110.619 biglietti staccati ai botteghini, si piazza sul podio stagionale alle spalle dei 118.879 della 6ª, del weekend 21/22 settembre, ma davanti ai 109.458 della 4ª (31 agosto), ai 105.109 della 10ª (26 ottobre) ed ai 105.026 della 1ª (17 agosto). Sono, dunque, già 5 le giornate con numero di spettatori a sei cifre. Anche grazie a Cesena e Cremona che hanno superato le 10 mila presenze. Il record al momento è del Palermo con i 25.878 spettatori per il Cesena del 1º settembre. Del Barbera anche il 2º posto con i 25.460 con la Salernitana del 6 ottobre. Il record per la Samp sono i 23.233 col Bari mentre al San Nicola si sono contati 20.957 il 17 agosto con la Juve Stabia.