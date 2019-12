L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” riporta le dichiarazioni di Rosario Pergolizzi, allenatore del Palermo. «Vogliamo chiudere bene questi primi sei mesi di lavoro e il girone d’andata. Il titolo d’inverno è bello, ma sappiamo che ci attende un percorso ancora in salita: proveremo a metterlo in discesa. Tutti contro il Palermo danno l’anima per fare bella figura. Santana? L’ha detto anche la società, numericamente dobbiamo reintegrare un elemento. Valuteremo durante la sosta. Sfoltire la rosa? Se chi gioca meno vuole andare da un’altra parte, sarà la società a rispondere. Noi non teniamo nessuno di malavoglia, ma chi resta sappia che nel Palermo c’è una rosa ampia e una sana competizione. Critiche? Io mi ritengo un allenatore del popolo nel senso che sono palermitano, conosco e vivo la città. Qualche disaccordo fa parte del mio mestiere. Il mio compito è rendere le cose più facili possibile».