L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla probabile formazione del Palermo nella sfida interna contro il Troina. Dovrebbe essere riproposto il 4-3-3. Pelagotti in porta, Doda e Vaccaro sulle fasce, con Lancini e Crivello al centro. In mezzo al campo, Martin in cabina di regia affiancato da Martinelli e Langella. Sul fronte offensivo Felici e Ficarrotta a supporto dell’unica punta Ricciardo.