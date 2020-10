L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” parla del match di domani del Palermo contro la Ternana.

La società rosanero, sta puntando su giocatori che si sono svincolati (Luperini e Almici) e che in ogni caso non potranno fare parte della spedizione di Terni. Per l’incontro in programma domani, il tecnico Boscaglia, che adesso cerca risposte, apporterà dei correttivi alla squadra battuta a Teramo, ma restano le incognite. A sinistra ci sarà Corrado mentre a destra ci sarà Somma.