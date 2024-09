Corriere dello Sport: “Napoli-Palermo 5-0. Incubo Buttaro, disastro Ceccaroni. Le pagelle”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle pagelle del match vinto dal Napoli contro il Palermo.

NAPOLI

Conte (all.) 8

Ancora un cambio di sistema, con il 4-2-3-1, premiato con una cinquina e tante buone indicazioni da chi gioca meno.

Caprile 6

Amante del rischio, il vice Meret. Il contatto sul 2-0 con Le Douaron è da rigore, ma Collu non glielo fischia.

Mazzocchi 6,5

Protetto, non deve più fare tutta la fascia, ma limitarsi a compiti difensivi e a qualche sporadica accelerazione.

Rafa Marin 6,5

Primi minuti per lui: nessuna sbavatura e una buona personalità.

Juan Jesus 6,5

Ci mette la testa per il 3-0 a fine primo tempo.

Spinazzola 7

Partita al risparmio energetico, come per Mazzocchi. Qualche sovrapposizione, per permettere a Ngonge di essere più libero.

Lobotka 7

Tutti i palloni passano dallo slovacco che verticalizza, gioca vicino e di sponda, fa tutto e di più.

Anguissa (12’ st) 6,5

Entra e partecipa alla manita.

Gilmour 7

Prima da titolare, ma come assistente del prof. Lobotka. Poi, quando esce il compagno, prende in mano la squadra, con Anguissa che gli guarda le spalle.

Neres 7,5

4° assist in 5 partite, ma stavolta da titolare. Un corner perfetto per la testa del connazionale Juan Jesus. Poi arriva anche il primo gol, su gentile omaggio di Simeone.

Kvaratskhelia (32’ st) sv

In campo per far rifiatare Neres.

Raspadori 6,5

Schierato sottopunta, come preferisce. Si danna l’anima per tutta la partita, trova Ngonge al limite dell’area per l’1-0.

McTominay (32’ st) 7,5

18 secondi dal suo ingresso in campo. Un pallone toccato, un gol, il primo con il Napoli. Al 2° tiro colpisce la parte alta della traversa.

Ngonge 8

Il suo sinistro per l’1-0 è forte, ma Sirigu fa il resto. Il secondo è un missile terra-aria, che il portiere sfiora soltanto.

Zerbin (12’ st) 6

Toh, chi si rivede. Conte gli regala una chance nella ripresa e sfiora il sesto gol.

Simeone 6,5

Ha la palla per l’1-0, ma non sfrutta il cross di Raspadori. Un destro a metà primo tempo respinto da Sirigu. La sintesi della sua generosità sta nell’assist a Neres.

Lukaku (32’ st) 6,5

Entra e protegge un pallone, poi mette al centro per McTominay e partecipa alla festa.

PALERMO

Dionisi (all.) 4,5

Prima volta con il 3-5-2. Se la gioca a viso aperto e non potrebbe essere altrimenti, visto che il Palermo va subito in svantaggio. Poi, però, al di là di una ventina di minuti interessanti non riesce a trovare le contromisure.

Sirigu 4,5

Una papera sul primo tiro di Ngonge. Sul secondo ci prova, ma la sfiora soltanto. Sugli altri gol può poco.

Peda 4,5

Esordio dal 1’, da dimenticare. Vede maglie azzurre arrivare da ogni parte.

Baniya 5

Debutto da titolare per l’italo-turco: l’avversario era di altra categoria.

Lucioni (26’ st) 5

Un po’ di esperienza nel finale.

Ceccaroni 4

Si lascia scappare Juan Jesus sul corner del 3-0, ma è insicuro in ogni attacco del Napoli.

Buttaro 4

Entra sin dai primi minuti in un incubo dal quale non si risveglia per tutto il resto della partita.

Vasic 4,5

Si deve occupare di marcare Lobotka, non un compito facile. Poi stende Gilmour con quell’intervento che gli costa il rosso diretto.

Ranocchia 5

Con il 10 sulle spalle, nello stadio di Maradona, avrebbe potuto fare molto di più.

Gomes (18’ st) 5

Entra in una situazione già drammatica.

Saric 5

Esordio dal 1’, mette una palla interessante per Le Douaron nel primo tempo, ma il bretone non la sfrutta.

Segre (26’ st) 5,5

Con la squadra in inferiorità numerica, prova a limitare i danni.

Lund 5

Non che fosse facile incidere al Maradona, ma almeno ci prova.

Pierozzi (39’st) sv

Nella mischia nel finale.

Le Douaron 5,5

Esordio dall’inizio per il francese, che reclama un rigore. Poi spara alto da buona posizione la palla del possibile 2-1.

R. Insigne (18’ st) 5,5

Il ritorno al Maradona, lo stadio dei suoi sogni da bambino, se lo immaginava meno amaro.

Brunori 5,5

Il palo gli nega il gol da fuori area. Ha la migliore occasione per il Palermo.

IL MIGLIORE

Ngonge 8

IL PEGGIORE

Ceccaroni 4