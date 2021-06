L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma sulla firma della concessione per l’utilizzo del nuovo campo comunale di Torretta, utile alla realizzazione del centro sportivo del Palermo.

Entro fine estate potrebbero partire i lavori. «E’ la dimostrazione che in Sicilia si possono fare le cose per bene, e anche in tempi congrui – ha detto il presidente Mirri – come Palermo abbiamo già siglato un accordo con l’associazione Libera per la promozione della legalità attraverso lo sport».





«Le forze per affrontare la prossima stagione ci sono – ha assicurato – comunque sia, siamo in linea col piano triennale annunciato inizialmente. E ribadisco che il centro sportivo per cui siamo qua oggi è fondamentale anche per l’ottenimento dei risultati della squadra».