Corriere dello Sport: “Il Venezia insiste per Shomurodov. United, rialzo per Dorgu. Tutte le trattative del giorno”

Come riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester United ha rilanciato per Patrick Dorgu (20) del Lecce, aumentando l’offerta a 32 milioni di euro più bonus. Forte del sì del giovane esterno danese, il club inglese punta ad avvicinarsi ai 40 milioni richiesti dai salentini. Intanto, il Lecce tiene i riflettori puntati sul terzino portoghese Danilo Veiga (22) e il DS Pantaleo Corvino lavora su altre trattative al momento riservate.

Sul fronte Monza, Adriano Galliani ha chiuso per il centrocampista polacco Kacper Urbanski (20) del Bologna, in prestito secco. Galliani, parlando del momento dei biancorossi, ha dichiarato: «Jovic? Non è un sogno, sappiamo che le operazioni si fanno tutte nelle ultime 48 ore». Confermato l’interesse per Tomas Palacios (21) dell’Inter, con la decisione finale nelle mani del giocatore.

A Udine, i friulani hanno trovato un accordo di massima per il difensore argentino Diego Valentin Gomez (21) e avviato colloqui con il Verona per Jackson Tchatchoua (23). Interesse anche per Emil Audero (28), portiere in uscita dal Como. L’Empoli, invece, attende una risposta da Christian Kouamé (27) della Fiorentina, che potrebbe rientrare in uno scambio con Antonio Sanabria (28) del Torino. Intanto, i toscani valutano il tesseramento dello svincolato Koffi Djidji (32), che continua ad allenarsi con il club.

Il Venezia accelera per Eldor Shomurodov (29) della Roma, desideroso di acquistare il cartellino dell’attaccante uzbeko. Restano vivi i contatti per Andrea Belotti (31) e André Silva (29), anche se quest’ultimo ha offerte dall’estero. Il Torino, intanto, è alla ricerca di una punta e monitora Damion Downs (20) del Colonia, anche seguito dal Como.

Infine, una nota di colore: Felipe Melo (41) ha annunciato ufficialmente il suo addio al calcio nella giornata di ieri.