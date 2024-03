Corriere dello Sport: “Il tecnico resiste ma la rottura con l’ambiente è netta. Corini, ecco perché il City non cambia”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulla posizione di Corini che nonostante la rottura netta con l’ambiente resiste in panchina.

Accertato che Corini terminerà il proprio mandato perché il management del City non ritiene che un esonero possa migliorare le criticità emerse e perché, pur nel pieno di una crisi evidente, il Palermo è ancora 5° a pari merito col Catanzaro, in corsa dunque per i playoff, la cosa più logica da fare è cercare di capire come correggere i limiti della squadra e rinsaldarla in vista delle 8 giornate che restano e, ovviamente, della coda del campionato, in una posizione ancora da decifrare.

Da questo punto di vista, la lunga sosta (il Palermo tornerà in campo lunedì 1 aprile a Pisa) potrà servire a resettare le negatività di queste ultime settimane e ripartire con coordinate diverse. E questo lavoro non tocca solo all’allenatore, che resta il responsabile principale ma potrà (dovrà) contare sui consigli dello staff tecnico e dirigenziale che, avendolo confermato pur in un contesto ambientale per lui sempre più difficile, è chiamato a supportarlo sotto ogni punto di vista, dalle analisi sulla preparazione atletica e sul recupero infortunati, alla valutazione di cambiamenti tattici.