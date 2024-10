Corriere dello Sport: “Di Francesco e Ranocchia. Palermo, salto di qualità”

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sul Palermo e nel dettaglio su Di Francesco e Ranocchia.

Quella luce da accendere. Il Palermo ha bisogno dei suoi giocatori migliori, quelli capaci di fare la differenza. In una squadra che sta crescendo sotto la guida di Dionisi, è essenziale rimanere attaccati alla classifica e raccogliere punti, come sottolinea lo stesso tecnico: «il campionato non ti aspetta». Le partite spesso si decidono per episodi, e i giocatori chiave del Palermo devono saper sfruttare quei momenti. Esempi lampanti sono stati le accelerazioni di Di Francesco a Castellammare di Stabia e le splendide parabole di Ranocchia, decisive a Bolzano.

La settimana di preparazione per la sfida contro il Modena è iniziata con una seduta a Torretta, e Dionisi dovrà valutare chi avrà a disposizione, soprattutto in attesa del rientro di Diakitè e Lund dalle nazionali. Di Francesco, assente nelle ultime tre gare per problemi fisici, si candida per rientrare. Ranocchia, che indossa la maglia numero 10, resta una delle armi principali della squadra, nonostante al momento non sia previsto l’uso di un trequartista puro. Il Palermo, alla ricerca del quarto successo consecutivo in trasferta, punta a fare il salto di qualità.

Il 10 a Scorsese. In onore del regista Martin Scorsese, di origini siciliane, il Palermo gli ha dedicato una maglia con il suo nome e il numero 10, in occasione della sua visita a Polizzi Generosa, paese dei suoi nonni. Tra le curiosità della giornata, durante il 30° Congresso nazionale dei Medici sportivi di calcio, il dott. Castellacci ha ricordato Salvatore Matracia, storico presidente dell’associazione e figura di rilievo del Palermo, omaggiato con una maglia rosanero.