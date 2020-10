L’edizione odierna del “Corriere della Sera” parla della situazione della serie A.

Rischia di partire il campionato delle Asl – scrive il quotidiano -.

Il rischio è quanto meno altissimo perché, da questo momento in poi, con l’aumento dei contagi che è già nei fatti, è molto probabile che altre autorità sanitarie locali prendano provvedimenti simili, finendo per imporre una serie di blocchi a catena. Il protocollo stabilisce per i calciatori norme ad hoc per trattare le positività: la famosa quarantena soft. Ma una cosa va chiarita: quello in atto non è uno scontro tra ordinamento sportivo e ordinamento statale (con l’ovvia predominanza di quest’ultimo) ma tra due fonti di diritto di pari dignità dato che il protocollo è una norma di carattere speciale ma dell’ordinamento statale – conclude il quotidiano -.