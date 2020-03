Nel giro di dieci giorni, a Torino, un ventinovenne ha avuto sei denunce per via della violazione delle restrizioni previste per limitare il contagio da Covid-19. Come riportato da “Blogsicilia.it”, gli agenti del Commissariato Barriera Milano lo hanno bloccato per la prima volta, a bordo di una bicicletta rubata. Dopo gli accertamenti, è emerso che nel mese di marzo il giovane era stato arrestato per due volte, per rapina e per furto, e denunciato per ricettazione.