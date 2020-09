A causa di un sospetto caso di Coronavirus una class del liceo classico Umberto di Palermo è stata costretta a svolgere le lezioni a distanza. Stando a quanto riferito da “Gds.it”, si tratta di una quinta che fa la dad in via prudenziale perchè uno studente avrebbe avuto un contatto con un coetaneo, che frequenta un’altra scuola, che sarebbe risultato positivo. La dirigente scolastica del Maria Adelaide, Angela Randazzo, ha subito attivato tutte le misure previste dal protocollo anti-Covid. Intanto, è attesa “tra oggi e domani” una nota dell’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, sulle procedure che le scuole sono chiamate a seguire nel caso in cui registrino casi di coronavirus.