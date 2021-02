Incredibile quanto successo a Trapani, dove è stata organizzata una festa di compleanno con numerosi bambini, nonostante le norme anticovid.

Secondo quanto riporta “Gds.it”,i carabinieri sono stati informati e sono intevenuti in una ludoteca, multando circa 20 adulti con sanzioni da 400 euro. Inoltre la sanzione è arrivata pure per il titolare della ludoteca, inoltre il locale dovrà rimanere chiuso per 5 giorni.