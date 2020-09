A seguito del contatto di un dipendente con un soggetto positivo al Covid-19. In attesa di ulteriori accertamenti e in via precauzionale, il SUAP è stato chiuso ed è stato disposto lo smart working per tutto il personale. Effettuata la sanificazione dei locali, già richiesta a Reset, gli uffici saranno riaperti, comunque non prima di lunedi.