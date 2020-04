I vigili del fuoco, con il reparto Nbcr, sono intervenuti in via Trabucco, a Palermo, per ripulire l’abitazione, sommersa di rifiuti, di una donna positiva al coronavirus. Secondo quanto riporta Gds, l’appello era stato lanciato dal figlio. La donna vive in isolamento. La famiglia ha vissuto il dramma del padre,a causa del Coronavirus, poi il contagio della madre, rimasta in isolamento a casa in condizioni igienico-sanitarie a dir poco precarie.