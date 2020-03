L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia. Intanto secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, la Procura di Messina ha aperto un’inchiesta sulla pandemia, in particolare alcuni aspetti che hanno caratterizzato la gestione dell’emergenza a Messina e le pratiche di condotta adottate da chi è rientrato in città dopo l’emanazione delle varie ordinanze restrittive.