Secondo quanto si apprende da una nota dell’agenzia, “Ansa”, una vera festa privata con una decina di invitati, che si stava svolgendo all’interno di un locale che teneva le serrande abbassate. Lo hanno scoperto i Carabinieri di Trieste che hanno fatto uscire le persone e le hanno sanzionate, così come il titolare del locale.

Quest’ultimo resterà chiuso per alcuni giorni. E’ avvenuto nel pomeriggio di sabato ma la notizia è stata diffusa soltanto oggi.

Alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Trieste erano giunte più segnalazioni relative a un presunto assembramento di persone all’interno di un bar nei pressi dell’Ippodromo. Dunque sul posto sono giunte una pattuglia della Stazione di Rozzol e due autoradio del Nucleo Operativo e Radiomobile per compiere una verifica. I militari hanno accertato che non si trattava di un semplice assembramento ma di una vera festa