L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, dell’Università di Pisa e presidente del pato trasversale per la scienza, commenta così la proposta avanzata da Matteo Renzi sulle pagine di “Avvenire“: «Pensare di riaprire le scuole il 4 maggio è una follia e fare proclami in questo momento è sbagliato». Sulla stessa linea anche il virologo Fabrizio Pregliasco: «Pensare di riaprire le scuole è prematuro. E’ giusto pensare al futuro ma serve molta attenzione. Questo virus non ce lo toglieremo dai piedi velocemente, ma in questa fase è necessario agire per poter arginare la dimensione dei morti che c’è stata in Lombardia». Anche l’epidemiologo Gianni Rezza, direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto superiore di sanità, ospite di Coffee Break su La7, invita alla prudenza: «Non possiamo tenere l’Italia chiusa per sempre, ma occorre vedere prima gli effetti delle misure importanti messe in campo dal governo.