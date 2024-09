Coppa Italia: sconfitta casalinga per il Pisa, il Cesena vince e passa il turno

Il Cesena ha superato il Pisa con un sorprendente 0-1 nella gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia, disputata allo stadio Arena Garibaldi. Il match, caratterizzato da un elevato ritmo e numerosi colpi di scena, ha visto i bianconeri imporsi grazie a una rete siglata al 9′ del secondo tempo da Celia, su assist di Antonucci, in una delle azioni più pericolose orchestrate dal Cesena.

Il Pisa ha cercato con insistenza il pareggio, soprattutto nella fase finale della gara. Tuttavia, nonostante diverse occasioni, i padroni di casa non sono riusciti a superare il portiere del Cesena, Klinsmann, protagonista di interventi decisivi, tra cui una parata che ha deviato un tiro di Angori sulla traversa. Da segnalare anche l’incredibile errore di Tavsan, che al 47′ del secondo tempo, a porta vuota, ha mandato fuori di testa un cross perfetto di Donnarumma, vanificando l’opportunità di riaprire la partita.

La difesa del Cesena ha retto bene la pressione nel finale, con Hojholt che ha salvato una potenziale seconda rete dei romagnoli a pochi minuti dal termine, deviando in angolo un tiro di Shpendi. Il Pisa, nonostante l’assetto offensivo adottato nel secondo tempo con un 4-2-4, ha sprecato varie occasioni e si è arreso al forcing finale.

Il Cesena, quindi, passa il turno in Coppa Italia, confermandosi squadra solida e ben organizzata, pronta a proseguire la sua avventura nella competizione. Il Pisa, invece, dovrà riflettere su una prestazione che ha evidenziato la necessità di migliorare in fase realizzativa, nonostante il controllo del gioco per buona parte della partita.