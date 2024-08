Clamoroso: “Vi porto in tribunale”: è stato licenziato dal club bianconero | Si riapre la vicenda

Lo scontro si risolverà con ogni probabilità in tribunale. Dopo essere stato licenziato si riapre la vicenda.

La diatriba legale tra Eduardo Macía e lo Spezia Calcio non accenna a placarsi. Dopo che il club bianconero ha deciso di sollevarlo dall’incarico di responsabile dell’Area Tecnica lo scorso 27 luglio, l’ex dirigente ha immediatamente contestato la decisione.

La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica, alimentando speculazioni e indiscrezioni. Con la situazione ancora irrisolta, appare sempre più probabile che le parti finiranno per risolvere la questione nelle aule del tribunale.

Il dirigente sportivo, infatti, sembra voler essere intenzionato a risolvere la questione per vie legali e contestare formalmente la decisione dello Spezia. Ecco che cosa sta succedendo e quali saranno le prossime vicende.

Macia-Spezia: finirà in tribunale?

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Eduardo Macià, dopo essere stato sospeso con effetto immediato dall’incarico di responsabile dell’Area Tecnica dello Spezia, avrebbe deciso di portare in giudizio la società bianconera. Una decisione annunciata tramite un comunicato stampa.

Il dirigente ha infatti parlato della sua riflessione su quanto successo e sulla vicenda con lo Spezia Calcio che lo ha visto protagonista. Secondo Macìa la decisione presa dallo Spezia di sospendere il dirigente “per delle ragioni inesistenti” lo porterà a difendersi presso “le sedi opportune”.

Il comunicato del dirigente

Nel comunicato Macìa ha affermato di aver dato mandato allo Studio Legale Carè & Fazio con l’obiettivo di “tutelare i miei diritti e l’immagine lesa da questa vicenda”. Il dirigente ha affermato di aver sempre lavorato “nell’interesse della società Spezia Calcio”, prendendo scelte in trasparenza e “in accordo con la proprietà”.

Il comunicato del dirigente, ormai ex Spezia, si conclude con i ringraziamenti nei confronti dei suoi collaboratori che hanno accompagnato il cammino con lo Spezia. Il ringraziamento ha riguardato infatti la squadra, lo staff e il mister dello Spezia Calcio. Infine, Macìa ha dichiarato di voler ringraziare anche tutte quelle persone che hanno inviato negli ultimi giorni “tanti messaggi si stima”. Dunque, tutto fa pensare che la contesa verrà risolta in sede legale e che, per poter arrivare ad una chiarezza decisiva, servirà ancora molto tempo.