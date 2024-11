Clamoroso Sinner, si ritira: “Gli mancano gli stimoli” | Notte assurda dopo la Coppa Davis

Colpo di scena clamoroso: dopo la seconda Coppa Davis vinta consecutivamente dall’Italia, arriva la notizia inaspettata su Jannik Sinner.

Era un successo annunciato, ma nessuno osava dirlo a voce alta per scaramanzia: l’Italia maschile del tennis ha vinto per il secondo anno consecutivo la Coppa Davis. La terza “Insalatiera” di sempre per i nostri ragazzi è giunta al termine di una quattro giorni quasi perfetta, che ha visto gli Azzurri eliminare Argentina (2-1) e Australia (2-0), prima di spazzare via l’Olanda in finale (altro netto 2-0).

C’è un “però”, grande come una casa, che in queste ore sta facendo parlare tutti gli appassionati e i media del settore. Sì, perché tra i protagonisti di questa nuova affermazione azzurra c’è Jannik Sinner, il numero uno al mondo del ranking ATP. L’altoatesino ha dimostrato ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, di essere un gradino sopra i suoi avversari, legittimando ulteriormente la sua leadership internazionale.

Proprio per questo, ha destato scalpore la notizia emersa subito dopo la cerimonia di premiazione della nostra Nazionale e gli immancabili festeggiamenti. I compagni di avventura del tennista di San Candido (Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Simone Bolelli e Andrea Vavassori) sono rimasti senza parole.

D’altro canto, considerata la giovane età di Sinner, nessuno poteva immaginarsi un epilogo così veloce di carriera. L’azzurro, infatti, starebbe per dire “basta” e per ritirarsi. Un qualcosa di clamoroso, di inatteso, che ha reso ancora più assurda la notte di Malaga.

L’addio di Jannik Sinner: fulmine a ciel sereno per il tennis italiano e mondiale

Immaginare, ora come ora, un’uscita di scena di colui che sta letteralmente dominando il circuito ATP pare essere pura fantascienza. Eppure, le dichiarazioni che sono giunte da chi è stato vicino in questi ultimi giorni al fuoriclasse di casa nostra, non lasciano spazio a troppe esitazioni o dubbi interpretativi.

Jannik Sinner sta per lasciare. Attenzione, però: il 23enne non vorrebbe appendere definitivamente la racchetta al chiodo. La sua volontà riguarderebbe infatti esclusivamente gli impegni con la Nazionale italiana, che rimarrebbe così orfana di uno dei suoi fuoriclasse più forti e impattanti di tutte le epoche.

Jannik Sinner lascia la Nazionale italiana? Ecco cosa sta accadendo

L’istantanea in cui il numero uno del tennis mondiale solleva il trofeo della Coppa Davis 2024 rischia dunque di trasformarsi nella cartolina d’addio fra Sinner e la rappresentativa azzurra.

Ai microfoni di Sky Sport è stato Filippo Volandri, autentico regista di questo nuovo trionfo italiano, a commentare la possibilità di non vedere più l’altoatesino indossare la divisa della Nazionale: “Se Sinner mi dicesse che dopo aver vinto due Davis gli mancano gli stimoli, sarebbe comprensibile. Intanto ci godiamo questo momento, poi penseremo al futuro”.