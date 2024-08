Clamoroso Doulgas Costa: proprio come Del Piero | È fatta: firma a parametro zero

Douglas Costa come Alex Del Piero, è tutto fatto. Firma a parametro zero e nuova avventura

Douglas Costa è ormai pronto a firmare per una nuova squadra, dopo avere girovagato tra Brasile e Stati Uniti. Dopo il ritorno al Bayern Monaco datato 2021 infatti, il brasiliano non hai trovato continuità, soprattutto in Bundesliga dove con i bavaresi aveva collezionato solamente 11 presenze – a causa di continui problemi fisici -.

Talento cristallino, muscoli delicati. Douglas Costa era in grado di spaccare le partite, di mettere in confusione le difese con una giocata. Un giocatore che ha illuminato il prato dello Stadium con i colori bianconeri, ma che a causa degli infortuni non ha mai potuto lasciare il segno con continuità.

Adesso, all’età di 33 anni, l’ala mancina cerca nuovi stimoli, e come fu per Alex Del Piero per lui si sono aperte le porte per campionati esteri ricchi e prestigiosi. Il giocatore ha già firmato il contratto ed è pronto a esordire con la sua nuova maglia.

Douglas Costa come Del Piero

Lo scoro anno, a 32 anni, il giocatore si era proposto a parametro zero alla Juventus. Con ancora Allegri in panchina, i bianconeri avevano ascoltato le parole del brasiliano ma poi educatamente rifiutato. “Il mio desiderio è quello di tornare alla Juventus” aveva detto nell’estate 2023, ma la società non avviò mai la trattativa per il suo ritorno a Torino.

Come detto infatti Douglas, che nelle ultime stagioni solamente con la maglia dei Los Angeles Galaxy aveva trovato una certa continuità di rendimento, non dava le giuste garanzie per l’investimento. Nemmeno a parametro zero. Nelle scorse ore però una squadra sembra essersi convinta, stiamo parlando dei Sidney FC, che diedero rifugio anche a un Del Piero a un passo dal ritiro.

Douglas Costa al Sidney FC: “Deal done”

Ormai tutto fatto per il passaggio in Australia, Douglas Costa è un nuovo giocatore dei Sidney FC. Lo ha riportato in queste ore anche Fabrizio Romano, il quale ha parlato sui social di “deal done“, ossia accordo fatto, e di un contratto biennale firmato dal brasiliano.

Come per Del Piero dunque, gli australiani hanno messo sotto contratto una ex leggenda bianconera. Imparagonabili i due, per ovvi motivi, Douglas ripercorre le orme dell’ex capitano juventino, e il campionato australiano batte un colpo. Nel 2012 l’arrivo di Del Piero aveva fatto emergere dal dimenticatoio la lega australiana, e chissà che adesso con Douglas Costa il club di Sidney non possa tornare nuovamente a splendere.