Clamoroso accordo in piena notte: preso Mario Balotelli | Contratto biennale: visite mediche e firma

Mario Balotelli atteso da una nuova avventura: il giocatore firma un contratto di due anni e torna in nazionale.

La voglia di rimettersi in gioco a quasi 34 anni. Mario Balotelli è stato a detta di molti forse l’ultimo fuoriclasse azzurro, e l’assenza di un giocatore sopra le righe in tutti i sensi, calcisticamente e non, si è sentita eccome nell’ultima fallimentare spedizione dell’Italia a Euro 2024.

Balotelli in Italia ha diviso, ha impressionato, si è fatto amare, ha stupito e qualche volta ha anche deluso. Ma il talento del giocatore non è mai stato in discussione, già dai tempi dell’Inter, quando da giovanissimo battagliava tra i grandi e si ritagliava il suo spazio tra fenomeni e gare di Champions League; e poco importava se 80 mila tifosi lo fischiavano, per qualche tiro finito alle stelle.

Adesso Balotelli al tramonto della sua lunga e piena di alti e bassi carriera, potrebbe trovare nuovi stimoli, e c’è chi sostiene che la sua prossima avventura sarà calcolata proprio in relazione a un sogno: quello di tornare a indossare la maglia azzurra. Per firmare con la nuova squadra manca solo il sì del presidente di quello che probabilmente sarà il suo nuovo club.

Balotelli, nuova avventura

L’ultima esperienza in Italia risale al Monza, nel 2021, dove Mario mise a segno solo 12 presenze (e cinque reti). Dopo Nizza, ultimo grande palcoscenico e annata, Balotelli ha poi girovagato tra Turchia e Svizzera, ma senza trovare grande continuità e forma di un tempo.

La Serie A rimane lontana, ma Balotelli adesso punta ancora all’estero. In queste ore è uscita la notizia, rivelata dagli stessi vertici dei club, di una trattativa in dirittura. d’arrivo con un club sudamericano. Stiamo parlando del Corinthias, e la motivazione del ritorno sulla scena, per Mario, è nobile.

Balotelli in Brasile: “Vuole la maglia azzurra”

I contatti dunque come rivelato dalla Gazzetta dello Sport continuano tra Balotelli e il Corinthias. I brasiliani starebbero secondo quanto riferito dal dirigente del club, per accettare la proposta del giocatore dal punto di vista dell’ingaggio. Mario ha infatti chiesto, come rivelato dal club stesso, un biennale da 3 milioni a stagione, più 2 di bonus, dunque 8 milioni per due anni per trasferirsi in Brasile.

Adesso la palla passa al patron del Corinthias, ma da San Paolo filtra ottimismo. Lo ha rivelato lo stesso dirigente Claudinei Alves, recentemente intervenuto in un’intervista al sito Goal.com. Balotelli, a detta dello stesso Alves, avrebbe rivelato di volere ritornare in forma per conquistarsi la maglia della nazionale azzurra.